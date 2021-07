UEFA Euro 2020. República Checa e Dinamarca jogam este sábado

República Checa e Dinamarca enfrentam-se este sábado no quartos-de-final do UEFA Euro 2020.

Quinze anos depois, as duas seleções voltam a encontrar-se nos quartos-de-final de um Campeonato da Europa. No Europeu realizado em Portugal, foi a seleção checa que seguiu em frente com uma vitória folgada. Desta vez, os checos não se assumem como favoritos e elogiam o coletivo dinamarquês.

A Dinamarca chega aos quartos-de-final com a motivação em alta depois da goleada ao País de Gales. Os dinamarqueses assumem respeito pela República Checa, mas dizem não querer desiludir a nação.

O jogo realiza-se em Baku, no Azerbaijão, a partir das 17:00.