UEFA Euro 2020. Dinamarca ou Inglaterra, quem vai ganhar? Seleções jogam meias-finais na quarta-feira

As emoções do campeonato da Europa estão mais fortes à medida que a competição se aproxima do fim. Ingleses e dinamarqueses estão perto de chegar à final, mas só uma destas seleções o vai conseguir.

A Inglaterra atinge esta fase sem qualquer derrota. Já a Dinamarca teve um percurso mais acidentado, mas que tem vindo em crescendo depois do susto no primeiro jogo, com as imagens da queda de Eriksen a correrem o mundo.

Dinamarca ou Inglaterra, quem vai ganhar? A reposta é dada na quarta-feira no estádio de Wembley em Londres. Um jogo que terá a lotação de 60.000 pessoas, numa altura em que os números de infetados de covid-19 no Reino Unido estão a aumentar.