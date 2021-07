Ministro britânico apela aos adeptos italianos para não viajarem para o Reino Unido para a final do Euro

O ministro dos transportes britânico Grant Shapps pediu aos adeptos italianos para não viajarem para a Inglaterra para assistir à final do Euro 2020, no domingo.

A Inglaterra enfrenta a Itália no domingo na final no Estádio de Wembley, em Londres, onde são esperadas cerca de 60.000 pessoas, mas poucos serão italianos, já que as regras de viagem para o Reino Unido exigem quarentena por 10 dias.

Questionado na sexta-feira sobre o que diria aos fãs italianos que tentassem entrar no país para o jogo, Shapps disse: "Não, é a resposta a essa pergunta simples", disse ao Times Radio.