Milhares de ingleses invadiram este domingo o centro de Londres ainda antes do início da final do UEFA Euro 2020. O comportamento de muitos quase estragou a festa do futebol.

Dezenas de adeptos conseguiram mesmo forçar a entrada no Estádio de Wembley e 49 pessoas foram detidas.

No final da partida e após o prolongamento e as grandes penalidades, os italianos levaram a taça para casa. Os jogadores da seleção inglesa que falharam os penaltis estão a ser alvo de insultos racistas nas redes sociais.