Diário do Euro: jogo com França decisivo para Portugal seguir para os oitavos de final

Vai ser uma ultima jornada imprópria para cardiacos, mais uma de calculadora na mão como Portugal sempre nos habituou. A seleção nacional perdeu com a Alemanha na segunda jornada do grupo F do Euro 2020 por 4-2 e agora o jogo com França, na quarta-feira, vai ser decisivo para seguir para os oitavos de final.

