Na quarta-feira, segue o duelo Inglaterra-Dinamarca.

As duas meias-finais, assim como a final do campeonato europeu vão ser jogados no estádio de Wembley, em Londres.

Crisitiano Ronaldo lidera a lista dos melhores marcadores do Europeu com cinco golos, mas há três jogadores com três golos marcados que ainda estão em prova. Harry Kane, Sterling e Dolberg podem ultrapassar Ronaldo.