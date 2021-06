Euro 2020. Portugal treinou já sem Cancelo, mas com Anthony Lopes integrado

O guarda-redes Anthony Lopes treinou hoje integrado na seleção portuguesa de futebol, que já se encontra privada de João Cancelo, dispensado dos convocados para o Euro2020, após ter tido um teste com resultado positivo para o novo coronavírus.

Face ao resultado do teste rápido de antigénio realizado no sábado, o lateral do Manchester City saiu das opções do selecionador Fernando Santos para a competição continental, tendo sido substituído por Diogo Dalot, do Manchester United, conforme adiantou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Por outro lado, Anthony Lopes treinou integrado e sem limitações nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, parecendo ultrapassados os problemas físicos que o condicionaram nos últimos dias.