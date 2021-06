UEFA Euro 2020. O apoio dos PALOP à seleção portuguesa

Portugal entra esta terça-feira em cena no UEFA Euro 2020. As comunidades dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa juntam-se no apoio à seleção.

A seleção portuguesa dá o pontapé de saída no Europeu e o apoio à equipa não se limita a quem nasce em território nacional. Sana Seidi, natural da Guiné-Bissau, é um exemplo.

João Semedo, natural de Cabo Verde, é outro apoiante incondicional da equipa das quinas. Amílcar Pensava, de São Tomé e Príncipe, é mais um dos que apoia a Seleção. Quando Portugal vence, a festa vai além-fronteiras.

Numa sociedade diversificada, ver Portugal jogar pode ter um impacto para lá das quatro linhas.