Hungria-Portugal. O relato de um jogo com estádio cheio em tempos de pandemia

O Puskás Arena voltou a trazer ao futebol um estádio cheio em tempos de pandemia. Imagens que até nos parecem estranhas. A SIC mostra o resultado disso.

Há 109 espectadores num dos planos da bancada do Puskás. Do outro lado, na bancada norte, há uma mancha negra.

No relvado, era a estreia de Portugal no oitavo Europeu da história, o quinto de Cristiano Ronaldo. Desde cedo que Ronaldo tentou marcar, mas a muralha húngara obrigava a vir para trás.

A seleção portuguesa de futebol iniciou, na terça-feira, a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Hungria, em Budapeste, num jogo da primeira jornada do grupo F do UEFA Euro 2020.

Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de penálti, fizeram os golos da seleção portuguesa, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.