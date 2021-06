Jogadores da seleção nacional admitem que jogo com a Hungria foi difícil

Após a vitória diante da Hungria, os jogadores da seleção nacional disseram que foi um jogo difícil, que acabou por ser desbloqueado após primeiro golo.

Raphael Guerreiro admitiu que teve alguma sorte momento em que fez o 1-0.

PORTUGAL ESTREIA-SE NO EUROPEU COM VITÓRIA SOBRE A HUNGRIA

A seleção portuguesa de futebol iniciou esta terça-feira a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Hungria, na Puskás Arenas, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do grupo F do UEFA Euro 2020.

Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de penálti, apontaram os tentos da formação das quinas, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.