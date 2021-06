Fernando Santos exige outra atitude à seleção no jogo com a França

Portugal e França reeditam a final de 2016 esta quarta-feira. Agora, em Budapeste, fazem-se as contas ao apuramento.

A seleção nacional pretende dar uma imagem diferente daquela que deixou em Munique e quer carimbar a passagem aos oitavos de final do UEFA Euro 2020.

Pepe assumiu esta terça-feira que a seleção portuguesa não esteve bem com a Alemanha, mas garantiu que os jogadores estão confiantes na vitória frente a França.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o futebolista disse que Portugal não está assim tão mal como pode transparecer e revelou que o campeão europeu vai apresentar-se com "linhas muito juntas" na derradeira jornada do Grupo F do UEFA Euro2020.