Adeptos falam em injustiça na eliminação de Portugal do Europeu

No final do jogo com a Bélgica para o UEFA Euro 2020, ficou a natural desilusão portuguesa.

Quando o jogo terminou, apareceu a tristeza. Ainda em Sevilha, os adeptos portugueses tentaram encontrar as palavras certas para explicar a derrota.

Em Bruxelas, os emigrantes portugueses também sofreram, mas com a agravante de estarem em território inimigo.

Por cá, o país juntou-se de Norte a Sul, com as ilhas incluídas, para apoiar a seleção. No final o sentimento foi o mesmo.

Fica o amargo de boca deste Europeu. Portugal não conseguiu revalidar o título de 2016.

Segue-se agora o apuramento para o Mundial, que vai ser jogado no Qatar em novembro do próximo ano.