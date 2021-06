Marcelo recebe seleção nacional em Lisboa com palavras de motivação para o Mundial

A seleção nacional já está em Lisboa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu a equipa na Cidade do Futebol com palavras de conforto e de motivação para o Mundial do Qatar.

A imagem que fica da saída precoce da seleção nacional deste Euro é a da desilusão estampada nos rostos de toda a comitiva.

Acenos tímidos e passo lento à saída do hotel de Sevilha, que só foram interrompidos por Cristiano Ronaldo, quando decidiu distribuir alguns autógrafos aproximando-se dos adeptos que se juntaram para se despedirem da seleção nacional.

Depois, cabisbaixos, os jogadores, treinadores e staff regressaram a Portugal

Com menos quilómetros percorridos do que todos desejavam no ponto final da viagem da seleção nacional neste UEFA Euro 2020.

No Aeroporto de Lisboa, os irmãos Salvador e Guilherme formaram a mais vistosa dupla de apoiantes da seleção nacional. Poucos mais se juntaram a eles. Aparato de segurança, poucos acenos em resposta a alguns aplausos e uma rápida saída do autocarro rumo à Cidade do Futebol.

A Cidade do Futebol serviria de novo quartel general da equipa, caso a caminhada no Euro continuasse rumo aos quartos de final. Assim, serviu apenas para a comitiva se despedir e receber palavras de apoio de Marcelo Rebelo de Sousa.

Daqui a pouco mais de dois meses, Portugal volta a entrar em campo no caminho rumo ao Mundial do Qatar. A 1 e 7 de setembro, a seleção defronta República da Irlanda e Azerbaijão.

À terceira jornada, Portugal é para já líder do grupo de qualificação, a par da Sérvia.