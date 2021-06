Seleção nacional de regresso a Portugal

A seleção nacional já está de regresso a Portugal. Chegou ao Aeroporto Internacional de Sevilha pouco depois das 10:00, hora de Lisboa.

Os jogadores saíram do autocarro com um semblante carregado, depois de terem sido eliminados pela Bélgica. A comitiva portuguesa entrou por uma porta lateral do aeroporto. No local estava preparado um forte dispositivo de segurança.

PORTUGAL ESTÁ FORA DO UEFA EURO 2020

A partida de Sevilha estava prevista para as 11 horas de Portugal continental. O voo privado terá aproximadamente a duração de uma hora.

Recorde-se que esta foi a pior prestação da seleção em fases finais de um Europeu. Nunca tinha sido eliminada nos oitavos de final, nem nunca tinha sofrido tantos golos.