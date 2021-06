A Ucrânia conquistou esta quinta-feira a segunda vitória em Europeus, depois de seis derrotas consecutivas, ao bater a estreante Macedónia do Norte por 2-1, num encontro disputado em Bucareste, com arbitragem pelo argentino Fernando Rapallini.

A Ucrânia só tinha triunfado em Europeus no seu jogo de estreia, no Euro 2012, que organizou juntamente com a Polónia, ao vencer a Suécia por 2-1, com um bis do atual selecionador Andriy Shevchenko, depois de Zlatan Ibrahimovic abrir o marcador.