Hungria nunca ganhou a Portugal, treinador húngaro diz que Portugal está mais forte do que em 2016

O treinador e o capitão de equipa da Hungria consideram que Portugal está mais forte do que em 2016. A seleção húngara treinou esta segunda-feira na Puskas Arena, em Budapeste.

Quando foi sorteado o grupo F do UEFA Euro 2020, a Hungria saltou à vista como a equipa que na teoria tinha a missão mais difícil. A sorte ditou que a seleção húngara voltaria a encontrar Portugal na fase inicial da prova, tal como em 2016. Mas agora tudo é diferente e para Adam Szalai, Portugal é ainda mais forte do que há cinco anos.

A ideia de que Portugal tem melhor equipa do que no Campeonato da Europa de 2016 é partilhada pelo selecionador Marco Rossi. O italiano destaca o ataque dos portugueses, mas prefere não mencionar nomes.

A seleção húngara treinou na Puskas Arena esta segunda-feira e alguns jogadores já sabem que vão ser titulares no jogo com Portugal. Marco Rossi revelou que Adam Szalai vai jogar de início com Roland Varga no ataque.

Na preparação para o UEFA Euro 2020, a Hungria venceu o Chipre por 1-0 e empatou sem golos com a República da Irlanda.

Esta terça-feira, tenta jogar contra o histórico com Portugal. Os húngaros não ganharam nenhum dos 13 jogos com a seleção nacional.