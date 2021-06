Itália e Áustria defrontam-se em Londres para o Campeonato da Europa

As seleções de Itália e Áustria defrontam-se em Londres no sábado, numa partida dos oitavos de final do Campeonato da Europa, com transmissão na SIC. O vencedor do encontro será o próximo adversário de Portugal ou Bélgica.

A seleção de Itália fez o pleno de vitórias no grupo A, marcou sete golos e não sofreu nenhum. Frente à Áustria, os italianos querem continuar a mostrar a força de um candidato ao título.

A Áustria foi segunda do grupo C, pela primeira vez joga a fase a eliminar de um Europeu e procura escrever mais um capítulo de história.