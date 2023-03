Cerca de dois meses depois de ter sido anunciado com novo selecionador, Roberto Martinez divulgou hoje a sua primeira convocatória. As escolhas do mister para os primeiros jogos de qualificação para o Euro2024 serão divulgadas na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cristiano Ronaldo, jogador com mais jogos (196) e golos (118) por Portugal, consta da primeira convocatória do espanhol como selecionador luso.

Apesar dos 38 anos, dos problemas que viveu na fase final do Mundial2022, sob o comando de Fernando Santos, e de estar 'desterrado' no campeonato da Arábia Saudita, no Al Nassr, Ronaldo foi um dos 26 eleitos do ex-líder da seleção belga.