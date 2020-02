Cavaco Silva pede referendo para a despenalização da eutanásia

Uma semana antes da eutanásia ser debatida e votada no Parlamento, Cavaco Silva critica os partidos que querem aprovar o projeto-lei sobre a eutanásia.

Vários movimentos pró-vida, muitos deles ligados a várias confissões religiosas, também já se manifestaram contra a despenalização da eutanásia e pedem que seja feito um referendo sobre a matéria.

Bloco de Esquerda, Partido Socialista, o PEV, o PAN e a Iniciativa Liberal são os cinco partidos que apresentam propostas com vista à despenalização da morte assistida. Espera-se que seja aprovada, visto tratar-se de uma maioria parlamentar.

Conferência Episcopal apoia realização de referendo à eutanásia

Na terça-feira, a Igreja Católica portuguesa defendeu a realização de um referendo sobre a eutanásia. Pedro Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, diz que os bispos olham para o referendo como um instrumento útil mesmo se "a vida não é referendável".

Os bispos relembram que os cuidados paliativos continuam a ser a opção mais digna contra a eutanásia e mantêm a posição de que a vida nunca é referendável. Dizem, no entanto, que neste momento o referendo pode ser a forma mais útil de defender a vida até ao fim natural.

Portugal deve fazer um referendo à eutanásia?

Os deputados Ricardo Baptista Leite, do PSD, e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, debateram o tema no Opinião Pública.

