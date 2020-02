Marcelo disponível para receber quem quiser ser ouvido sobre eutanásia

O Presidente da República só fala sobre eutanásia no final do processo. Os cinco projetos de lei que propõem a despenalização vão ser debatidos na próxima semana, no Parlamento.

Até lá, Marcelo Rebelo de Sousa diz estar disponível para receber, em Belém, quem quiser ser ouvido sobre o assunto.

