A pergunta da semana: concorda com a eutanásia?

PARLAMENTO CHUMBOU DESPENALIZAÇÃO EM 2018

No dia 29 de maio de 2018 o Parlamentou chumbou os projetos de lei do PAN, Bloco de Esquerda, PS e PEV de despenalização da eutanásia. Na altura, o diploma com a votação mais renhida foi o do Partido Socialista, com 115 votos contra, 100 a favor e quatro abstenções.

Quando o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, anunciou a votação, os deputados do CDS e grande parte dos do PSD aplaudiram o resultado.

Depois da votação, Bloco de Esquerda, PS e Os Verdes manifestaram vontade em voltar a debater a despenalização da eutanásia.

TEMA VOLTA AO PARLAMENTO DOIS ANOS DEPOIS

A notícia de que o tema voltaria a estar em debate no Parlamento surgiu em novembro de 2019. Desta vez, o Iniciativa Liberal junta-se ao Bloco de Esquerda, PS, PAN e PEV e apresenta o seu projeto de lei.

Os cinco projetos de lei para despenalizar a eutanásia que vão ser debatidos no Parlamento dia 20 têm poucas diferenças. Todas as propostas deixam de fora menores e pessoas incapazes.

Os textos divergem apenas em questões técnicas como a quantidade de médicos que tem de avaliar a decisão do doente; o nome da comissão de técnicos que acompanha os pedidos; o número de vezes que o pedido é feito pelo doente; a obrigatoriedade de um psiquiatra; o número de pessoas que podem estar presentes e o local onde a morte pode acontecer.



Mais de metade dos inquiridos num estudo a favor da despenalização

Mais de metade dos inquiridos num estudo do Instituto Universitário Egas Moniz mostra-se favorável à eutanásia e os que manifestaram atitudes mais desfavoráveis são os mais velhos, com menor nível de escolaridade e que se identificam com uma religião.

Esta investigação, da responsabilidade do Laboratório de Psicologia do Instituto Universitário Egas Moniz avaliou as atitudes da população portuguesa face à eutanásia, em articulação com fatores de ordem psicológica, designadamente a solidão, a satisfação com a vida, o mal-estar psicológico, o bem-estar espiritual e a personalidade.

O QUE DIZEM OS PARTIDOS

À esquerda, os dois partidos que muitas vezes votam da mesma forma, não estão de acordo e o PCP até tem uma posição semelhante à do CDS.

O PSD poderá ser decisivo. Rui Rio é a favor, a bancada parlamentar vai ter liberdade de voto mas o partido está dividido em relação ao referendo. Há os que o defendem, como fez Paulo Rangel durante o congresso do PSD, e os que dizem que a questão não se coloca agora.

Outra das vozes críticas é a de Pedro Passos Coelho. O ex-líder dos sociais-democratas pede um sobressalto cívico contra o que diz ser a forma leviana como querem aprovar a medida.

Já Manuela Ferreira Leite acusa o Partido Socialista de se aliar ao Bloco de Esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado, em troca da eutanásia.

O partido que está no Governo já respondeu e acusa a ex-ministra das Finanças de "brincar com o sofrimento das pessoas".

Quem também volta a sublinhar uma posição contra é o ex-Presidente da República. Aníbal Cavaco Silva junta-se assim às várias vozes que já se opuseram publicamente à despenalização da morte assistida.

Para já, Marcelo Rebelo de Sousa diz que espera para ver.

O Presidente da República vai entretanto receber um grupo de líderes religiosos de várias confissões e o Bastonário da Ordem dos Médicos, que pediram uma audiência a propósito do debate sobre a eutanásia.

Esta semana há debate e está prevista a primeira votação na Assembleia da República.

Qualquer aprovação de um destes projetos provoca uma mudança profunda na lei portuguesa. Atualmente, é proibido qualquer participação na morte antecipada de doentes terminais. Quem o fizer pode ser punido com uma pena até três anos de prisão.

Eutanásia ativa e eutanásia passiva

O Parlamento espanhol aprovou um projeto de lei para debater, nos próximos meses, a legalização da eutanásia.

Em Espanha, a eutanásia ativa é crime, mas o conceito de eutanásia passiva existe. Acontece quando o paciente, em fase terminal, recusa tratamentos e acaba por morrer.

Tal como em Espanha, também no Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Lituânia e França a eutanásia passiva é permitida por lei. Conceito diferente é a eutanásia ativa, ou simplesmente eutanásia, que só está legalizada em três países na Europa.

A Holanda foi o primeiro do mundo, em 1992. A pessoa tem de ter uma doença incurável, sem que haja qualquer perspetiva de melhorar. Quem pede para morrer tem de estar em pleno controlo das capacidade mentais. A lei neste país é rigorosa.

A adolescente que pediu para morrer

Há um ano uma adolescente pediu para morrer por estar há vários anos numa depressão profunda depois de ter sido violada. O pedido foi rejeitado e a jovem acabou por morrer ao recusar alimentar-se e a beber água.

A Holanda poderá estar prestes a dar um novo passo. O governo publicou um estudo que defende que pessoas com mais de 70 anos

e que estejam cansadas de viver tenham o direito a escolher a morte. Está ainda em discussão mas a ideia é entregar, de forma gratuita e sem prescrição médica, um comprimido letal.



A eutanásia ativa é ainda permitida noutros dois países. Na Bélgica, a lei foi aprovada em 2002 e em 2014 foi alterada e alargada a todas as idades. No caso dos menores o consentimento é dado pelos pais.

No Luxemburgo só é permitia a maiores de idade, com doenças incuráveis e sob avaliação prévia de dois médicos.

TEMA EM DEBATE NA SIC NOTÍCIAS

A despenalização da eutanásia em Portugal esteve em destaque na Edição da Noite da SIC Notícias.

Um debate que contou com a presença do neurologista Bruno Maia, do juiz Eurico Reis, da médica Isabel Galriça Neto e do constitucionalista Tiago Duarte, e que pode ver aqui na íntegra.

