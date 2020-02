Os últimos argumentos no debate da eutanásia

Em maio de 2019, quando os projetos de lei de despenalização da eutanásia foram chumbados, uma coisa ficou certa: os partidos que tinham promovido a iniciativa de legalizar a morte assistida em Portugal não iam deixar de voltar a levar o assunto a debate na nova Legislatura.

Menos de 6 meses depois das Eleições Legislativas - de que resultou uma composição do Parlamento com algumas diferenças - aos 4 projetos de lei de PS, BE, PAN e PEV juntou-se mais um, do Iniciativa Liberal, partidos que recusam a ideia deste ser um debate feito "à pressa", acusando quem está contra a eutanásia de usar este argumento. Assim como o da necessidade de um referendo.

Entre os que se opõem à despenalização da eutanásia, o PCP e o CDS apresentaram razões bastante distintas quanto ao sentido de voto.

Diferente também foi a forma como o PSD se posicionou neste debate. Com liberdade de voto e uma bancada dividida, o partido teve intervenções a favor e contra.

Veja também: