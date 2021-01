"A minha mãe disse-nos que tinha chegado a altura de nos despedirmos." Na Bélgica, a eutanásia foi aprovada no início do século

Há 19 anos que a morte assistida é permitida na Bélgica. A par da lei holandesa, a belga continua a ser vista como uma das mais liberais. No entanto, a eutanásia não é um direito do paciente. O pedido para morrer pode ser feito, mas obedece a condições estritas.

Em 2019, foram praticadas 2.656 eutanásias no país, mais 300 do que no ano anterior. O relatório mais recente, publicado em outubro do ano passado, dá ainda conta de que, na esmagadora maioria dos casos - 83,1% - os pacientes sofriam de uma doença em fase terminal.

A maioria dos que pedem eutanásia tem entre os 60 e os 80 anos. A percentagem de pacientes eutanasiados com menos 40 anos continua a ser baixa. Ficou nos 1,5% em 2019 e em 67% dos casos os doentes tinham mais de 70 anos.

A lei da eutanásia de 2002 fez parte de um pacote global, que na altura incluiu ainda a lei sobre os diretos do paciente e outra sobre cuidados paliativos, as três vistas como complementares.