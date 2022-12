“Não existem alterações de circunstância em relação a outros projetos já debatidos”. Esta foi a justificação do presidente do Parlamento para não admitir a iniciativa do PSD de um referendo sobre a despenalização da eutanásia

"Foi uma decisão transmitida pelo presidente da Assembleia da República, depois de ouvida a conferência de líderes", referiu a deputada do PS Palmira Maciel.

A conferência de líderes reuniu-se extraordinariamente esta quarta-feira para discutir o projeto de resolução do PSD que propõe um referendo sobre a despenalização da eutanásia.