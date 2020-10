“Comparar André Ventura com Marine Le Pen ou com Matteo Salvini é valorizar muito André Ventura”

A investigadora do ICS, Marina Costa Lobo, recorda-nos que André Ventura “é deputado único do Chega”, tendo sido eleito com cerca de 60 mil votos.

A Frente Nacional de Marine Le Pen é um partido fundado em 1972 e que tem “representação parlamentar desde os anos 80”.

A Lega, de Matteo Salvini, “é um partido de poder”, acrescenta a investigadora.

Para a investigadora é mais fácil estabelecer paralelos entre o Chega e o VOX, de Santiago Abascal, uma vez que ambos são formações políticas recentes. Mesmo essa comparação, conclui a investigadora, deve ter em conta a especificidade da situação política em Espanha, moldada pela questão do separatismo catalão.