O apito final da partida entre o FC Porto e o Sporting no Estádio do Dragão serviu de mote para os festejos. Ainda no relvado, depois de vencer a equipa de Alvalade por 2-2, os jogadores orientados por Sérgio Conceição mostraram com emoção o feito que tinham acabado de alcançar.

O FC Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de futebol pela 29.ª vez.