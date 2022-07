Super Bock Super Rock: SIC à conversa com Samuel Úria

Samuel Úria é um dos artistas do cartaz do Super Bock Super e, à conversa com a SIC, o músico revela que ficou surpreendido com o trabalho da equipa técnica do festival durante a alteração de local.

“Remontar um festival em dois dias parece um milagre. Quando estiver a tocar, não me posso esquecer disso e vai contagiar a música que tocar. Estou muito feliz”, revelou.

O músico atua pela terceira vez no Super Bock Super Rock, mas, desta vez, haverá algumas diferenças.