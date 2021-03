Começam as emissões da SIC Mulher. O que ficou para a História a 8 de março

1500

A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo, rumo ao Brasil.

1765

O Parlamento britânico emite a Lei do Selo, destinada a tributar as colónias americanas.

1857

Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e a redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de março como "Dia Internacional da Mulher".



1914

Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1920

O Governo de António Maria Baptista é empossado. O gabinete é constituído por membros do partido democrático, havendo um ministro independente, o liberal Júdice Biker.

1950

A URSS anuncia a posse da bomba atómica.

1954

Conclui-se a construção da primeira guitarra Fender Stratocaster.

Kristin M. Hall

1965

Guerra do Vietname. Os EUA desembarcam 3.500 fuzileiros no Vietname do Sul.

1971

A ARA - Ação Revolucionária Armada, braço armado do PCP, ataca a Base Aérea de Tancos e destrói a frota de helicópteros e alguns aviões de treino.

1974

O diário francês Le Monde publica, com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirma: "a guerra (colonial) perde-se na Metrópole".

Charles Bennett

1980

O Vietname propõe à China o reatamento das conversações de paz.

1985

É constituída a Air - Atlantis, primeira companhia aérea portuguesa de voos "charter".

1991

Guerra do Golfo. Representantes das forças aliadas e do Iraque assinam o memorando de cessar-fogo.

1992

Cientistas britânicos isolam, pela primeira vez, um dos genes da asma.

1996

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva vencem o Rali de Portugal.

2003

Começam as emissões regulares do canal SIC Mulher.

2004

Contrato Social. O Governo português propõe negociações salariais de dois em dois anos, de acordo com a inflação média da zona euro e o crescimento dos salários reais indexado aos ganhos de produtividade.

2005

Aslan Maskhadov, 52 anos, líder rebelde tchetcheno, é morto pelas forças de Moscovo.

2006

É apresentado o Cartão do Cidadão.

2007

A nova lei do aborto é aprovada, na Assembleia da República, pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

2008

Cerca de 100 mil professores, segundo os sindicatos, participam na "Marcha da Indignação" e exigem a demissão da ministra da Educação, a renegociação do Estatuto da Carreira Docente e a suspensão do processo de avaliação de desempenho.

Joao Henriques

2010

Um sismo de magnitude 6 no Leste da Turquia, provoca pelo menos 57 mortos e dezenas de feridos.

BURHAN OZBILICI

2013

A Coreia do Norte anuncia que anulou os pactos de não-agressão com a Coreia do Sul e cortou o telefone de emergência com Seul, horas depois de o Conselho de Segurança ter aprovado sanções mais duras contra Pyongyang.

2014

Desaparece o Boeing 777-200 da Malasya Airlines, que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

Ng Han Guan

2015

Morre, aos 59 anos, Sam Simon, um dos criadores da série norte-americana "Os Simpsons" e que também escreveu episódios para "Taxi" e "Cheers".

2019

Paul Manafort, antigo diretor de campanha do Presidente dos EUA, é condenado a três anos e 11 meses de prisão por fraude fiscal e bancária relacionada com o seu trabalho de consultoria para políticos ucranianos.

2020

Covid-19: O primeiro-ministro italiano anuncia a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação de Covid-19 que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.