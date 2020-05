Defesa de Rui Pinto pede afastamento de juíza Helena Leitão

A defesa de Rui Pinto pediu o afastamento da juíza Helena Leitão do processo. De acordo com o Expresso, em causa está o facto da magistrada ser cliente do advogado João Medeiros, um dos assistentes do processo.

Rui Pinto está acusado de roubar o correio eletrónico de João Medeiros na sociedade de advogados PLMJ.

A defesa alega que entre os e-mails roubados estão alguns trocados precisamente com a juíza Helena Leitão, que foi desta forma afetada por um facto imputado na acusação.

A juíza considera que ser cliente de João Medeiros não é razão suficiente para pedir escusa do caso.