Football Leaks. Luís Filipe Vieira envolvido em alegado esquema de corrupção

Rui Pinto acusa o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de estar envolvido num esquema de corrupção com a Odebrecht, empresa condenada no Brasil, no processo Lava Jato.

A denúncia é do Observador e do Público, que tiveram acesso a um inquerito que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Rui Pinto está livre há pouco mais de um mês. Entre abril e agosto, o criador da plataforma Football Leaks esteve em prisão domiciliária, privado, entre outras coisas, do acesso à internet.

À revista alemã Der Spiegel, parceira do Expresso, falou pela primeira vez desses meses e do julgamento que começa esta sexta-feira.

Rui Pinto deixou novas acusações ao Benfica e reafirmou acreditar que vai ser absolvido