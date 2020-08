"Tem de se levar em conta a importância do serviço público" que Rui Pinto prestou

Ana Gomes, comentadora da SIC, considera que um "julgamento justo" a Rui Pinto, tem de ter em conta "a importância do serviço público" prestado pelo pirata informático, no que diz respeito à colaboração e às "informações" reveladas às autoridades.

Rui Pinto começa a ser julgado no dia 4 de setembro pelo alegado acesso ilegal a caixas de correio eletrónico e a sistemas informáticos da Federação Portuguesa de Futebol, do Sporting, da sociedade de advogados PLMJ, da Procuradoria-Geral da República e do fundo Doyen, do qual - diz o Ministério Público - terá tentando extorquir entre 500 mil e um milhão de euros.

