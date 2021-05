Poiares Maduro considera os documentos revelados por Rui Pinto de interesse público

O antigo ministro Miguel Poiares Maduro esteve hoje a ser ouvido como testemunha no julgamento do Fooball Leaks. Para o ex-governante, os documentos revelados por Rui Pinto são de interesse público, mas não quis dizer se o pirata informático é ou não um denunciante.

É a segunda testemunha mediática em tribunal a defender o trabalho de Rui Pinto.

Tal como Francisco Louçã, que testemunhou na semana passada, Miguel Poiares Maduro também não conhece o arguido e apenas soube do que ele fez pela comunicação social.

Do que leu e viu percebe que há "um antes e um depois" dos documentos do mundo do futebol revelados pelo pirata informático.

