O Presidente dos Estados Unidos voltou a ser criticado por causa do furacão Dorian. Donald Trump diz que é preciso ter cuidado com os refugiados da tempestade. Avisa que das Bahamas podem ter chegado traficantes de droga e gente muito má, são as palavras do Presidente dos Estados Unidos.

A tempestade provocou dezenas de mortos, centenas de desaparecidos e prejuízos superiores a três mil milhões de euros nas Bahamas.