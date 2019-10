Pessoas desalojadas no Pico poderão regressar a casa nas próximas horas

O vice-presidente da Câmara das Lajes do Pico, na ilha açoriana do Pico, disse hoje que as cerca de cem pessoas desalojadas, provisoriamente, por causa do furacão "Lorenzo" poderão regressar a casa "nas próximas horas".

"As pessoas foram desalojadas por uma questão preventiva e não porque as suas casas tivessem algum dano. Podiam ter tido se a evolução do mar fosse sempre naquele ritmo, o que, felizmente, não aconteceu. Nas próximas horas poderão regressar" a casa, referiu à agência Lusa Nélson Macedo.

O governante explicou foram retiradas provisoriamente das Lajes do Pico 93 pessoas, das quais 50 foram encaminhadas para uma escola e as restantes ficaram em casa de familiares.

O autarca, que falava à Lusa pelas 16:30, explicou que a passagem do furacão "Lorenzo" apenas danificou uma habitação, mas que causou estragos em infraestruturas municipais, e em instalações balneares e de lazer.

O vice-presidente acrescentou que a tempestade originou algumas quebras de energia, entretanto normalizadas, mas que não afetou o abastecimento de água.

"Agora há uma acalmia do mar, que esteve muito intenso durante a manhã e não há praticamente vento", contou.

O furacão "Lorenzo" passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão "Lorenzo" perdeu, entretanto, força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.



Lusa