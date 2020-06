Decreto de Donald Trump proíbe estrangulamento pela polícia

O decreto agora assinado prevê ainda incentivos financeiros aos departamentos policiais que melhorem os padrões de treino no que respeita ao uso da força.

Será ainda partilhada pelas várias polícias uma base de dados com informação sobre o uso da força por parte dos agentes. Donald Trump sublinha que os agentes deixam de poder utilizar a técnica do estrangulamento nas detenções, como aconteceu no caso da morte de George Floyd.

O Presidente norte-americano esteve ainda reunido com familiares de cidadãos negros que morreram às mãos da polícia.