Polícias envolvidos na morte de George Floyd ouvidos em tribunal. Julgamento marcado para março

Os polícias envolvidos na morte de Floyd foram na segunda-feira ouvidos em tribunal. No interior da sala estiveram também familares de Floyd.

Dois dos polícias encontram-se em liberdade a aguardar julgamento e os outros dois agentes estão detidos, incluindo Derek Chauvin, o homem que se ajoelhou sobre George Floyd até à morte.

O julgamento está marcado para março do próximo ano. E até lá, o juiz pediu a todos os envolvidos no caso que sejam discretos para garantir que as audiências decorrem sem incidentes.



A luta antirracista trava-se nas ruas dos Estados Unidos, mas também na Internet e afeta já o próprio Presidente.

A semana começou com uma polémica que envolvia Donald Trump, que partilhou um vídeo no Twitter de uma manifestação pró-republicana com um apoiante a defender a supremacia branca.

A Casa Branca apressou-se a esclarecer que Trump tinha partilhado o vídeo sem ouvir a declaração do apoiante. O Presidente removeu a partilha mas a polémica estava já instalada.