Novas imagens revelam o pânico vivido por George Floyd momentos antes de morrer

Novas imagens, capturadas por câmaras instaladas nos uniformes dos dois agentes da polícia, foram divulgadas e mostram o pânico, agonia e o terror vividos por George Floyd até à morte.

O vídeo, que antes estava disponível apenas para jornalistas e membros do público para visualização com hora marcada, agora pôde ser publicado após uma decisão de um juiz do condado de Hennepin, avançou a SkyNews.

Nas gravações dos polícias de Minneapolis - Thomas Lane e J Kueng - George Floyd é ouvido a dizer:

"Eu não sou mau".

Poucos minutos depois, a voz de George Floyd estava enfraquecida, mas ouvia-se o homem a dizer que não conseguia respirar, momentos antes de ficar totalmente imóvel.

As gravações fazem parte do processo criminal pela morte de Floyd a 25 de maio.

Polícias envolvidos na morte de George Floyd ouvidos em tribunal. Julgamento marcado para março

Os polícias envolvidos na morte de Floyd foram ouvidos em tribunal. No interior da sala estiveram também familares de Floyd.

Dois dos polícias encontram-se em liberdade a aguardar julgamento e os outros dois agentes estão detidos, incluindo Derek Chauvin, o homem que se ajoelhou sobre George Floyd até à morte.