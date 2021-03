Morte de George Floyd. Milhares apelam por justiça à porta do tribunal 

As primeiras testemunhas do caso do ex-polícia norte-americano acusado de matar George Floyd falam na detenção como tendo sido uma tortura.

As sessões do julgamento serão transmitidas na televisão, mas à porta do tribunal, milhares de pessoas pedem que seja feita justiça. Para milhares de pessoas este julgamento é a luta contra a violência policial e o racismo nas ruas norte-americanas.

No primeiro dia do julgamento, foram dados os esclarecimentos aos 12 elementos que constituem o júri, mas também foi dia da defesa e da acusação apresentarem as alegações iniciais.

A defesa irá alegar que o polícia acusado de homicídio seguiu todos os procedimentos e que a vítima morreu por causa de problemas cardíacos associados ao consumo de drogas.

Por sua vez, a acusação vai argumentar que Floyd foi vítima de violência policial que se agravou por causa da cor da pele.

É esperado que o veredito só seja anunciado daqui a um mês.