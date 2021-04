George Floyd. Ouvidas em tribunal testemunhas abonatórias da defesa do agente Derek Chauvin

Onze dias depois do início do julgamento à morte de George Floyd, começaram a ser ouvidas em tribunal as testemunhas abonatórias da defesa do agente Derek Chauvin.

O testemunho considerado mais importante foi o de Barry Brodd, um antigo agente da polícia, agora consultor, que já tinha sido chamado a prestar declarações num outro caso de violência polícial, que resultou na morte de um jovem de 17 anos e na condenação do agente Jason van Dyke da polícia de Chicago, em 2018.

Na altura, como agora, a testemunha abonatória considerou que o uso da força foi justificado.