O percurso de Ricardo Salgado  

Ricardo Salgado liderou o Grupo Espírito Santo durante mais de 20 anos. Foi com ele que o império se reergueu depois das nacionalizações do pós-25 de Abril, mas também foi com ele que acabaria por se afundar.

Os amigos mais próximos dizem que ficou sozinho e isolado, o que lhe deu tempo para escrever um livro de memórias, polémico, que deverá ser publicado em breve.

Esta terça-feira, o Ministério Público acusou 18 pessoas e sete empresas por vários crimes económico-financeiros e algumas das quais por associação criminosa, no âmbito do processo principal do designado "Universo Espírito Santo", em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado.