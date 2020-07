Queda do GES. 25 arguidos acusados pelo Ministério Público

A acusação do Ministério Público (MP) sobre a queda do Grupo Espírito Santo foi conhecida esta terça-feira.

"O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e 7 pessoas coletivas, nacionais e estrangeiras, no âmbito do processo principal do designado “Universo Espírito Santo”, lê-se na nota do MP.

Além do ex-presidente do banco Ricardo Salgado e de outros membros da família Espírito Santo, foram ainda acusados Amilcar Morais Pires - ex-braço direito do antigo banqueiro; Isabel Almeida, antiga administradora financeira do banco e Francisco Machado da Cruz, antigo contabilista do GES.

O comunicado termina com a indicação de que a "(...) investigação levada a cabo (...) apurou um valor superior a onze mil e oitocentos milhões de euros, em consequência dos factos indiciados, valor que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados."

Defesa diz que Ricardo Salgado não praticou qualquer crime

A defesa de Ricardo Salgado já respondeu, diz que o ex-banqueiro não praticou qualquer crime e esta acusação "falsifica" a história do Banco Espírito Santo. O advogado considera que a resolução do banco em 2014 foi desastrosa e está a condicionar a Justiça.

“É uma acusação pré-anunciada desde o dia 3 de agosto de 2014, data em que o Governador cessante do Banco de Portugal anunciou a morte do BES (depois deste banco ter sido afundado em provisões ilegais) e proferiu a "sua sentença" para justificar o desastre da resolução, que agora, está a condicionar a Justiça.”, refere a defesa.

“A partir dessa desastrosa decisão que não foi sua, o Dr. Ricardo Salgado sempre soube que todos os pecados dos que tomaram esta decisão seriam expiados na sua pessoa e que, com enorme probabilidade, passaria o resto dos seus dias a lutar por Justiça nos Tribunais”, lê-se na nota da defesa de Ricardo Salgado.

O antigo banqueiro diz que lutará até às últimas consequências.

Queda do BES

Graves prejuízos e a disputa na sucessão dentro da família Espírito Santo abriram uma crise no interior do grupo. Nem a joia da coroa - o BES - escapou, dando origem ao Novo Banco.

Esta é uma investigação que decorre desde 2014, altura em que o maior grupo económico do país ruiu.

Foram precisos seis anos para o Ministério Público concluir aquela que pode vir a ser a maior acusação de sempre e que deverá superar as quatro mil páginas da Operação Marquês.

Nas últimas semanas, alguns dos principais arguidos voltaram a ser interrogados e foram confrontados com novos indícios.

Defesa diz que Ricardo Salgado não foi notificado sobre acusação no caso BES

Há dias, o Ministério Público inclinava-se para a tese de que Ricardo Salgado liderou uma associação criminosa no Banco Espírito Santo. Em causa estava a construção de uma entidade paralela para financiar a dívida das empresas da família.

Francisco Proença de Carvalho, o advogado de defesa do ex-banqueiro disse, no passado sábado, não ter sido notificado de qualquer acusação no caso BES.

Salgado obrigado a pagar multa de 3,7 milhões por atos de gestão ruinosa no BES

Depois do Tribunal Constitucional rejeitar o recurso por duas vezes, Ricardo Salgado foi mesmo obrigado a pagar uma multa de 3,7 milhões de euros devido a atos de gestão ruinosa no Banco Espírito Santo.

A coima ao antigo banqueiro, confirmada pelo Tribunal Constitucional, tinha sido determinada pelo Banco de Portugal. Para além da multa, ficou também impedido, durante 10 anos, de exercer funções sociais em instituições financeiras e de crédito.