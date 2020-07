Processo BES. "Há depoimentos de admissão de culpa"

Esta quarta-feira à tarde, a diretora de informação da Rádio Renascença, Graça Franco, relembro que há factos do processo BES que ficaram provados na comissão de inquérito em 2015.

Graça Franco disse ainda que considera que há prova suficiente para levar o caso a julgamento.

Quem são os arguidos do caso BES?

A investigação do Ministério Público ao Grupo Espírito Santo começou há seis anos e resultou na acusação de 25 arguidos no processo da queda do Banco Espírito Santo.

Dezoito pessoas e sete empresas são acusados de corrupção no setor privado, falsificação de documentos, infidelidade, manipulação de mercado burla qualificada e branqueamento de capitais, sendo que grande parta está também acusada de fazer parte de uma associação criminosa, liderada por Ricardo Salgado, antigo líder do Grupo Espírito Santo.

Para onde foi o dinheiro do BES?

Através de um esquema centralizado numa sociedade Suíça, Ricardo Salgado terá retirado da esfera do BES mais de 3 mil milhões de euros.

O dinheiro serviria para financiar negócios do grupo familiar e pagar salários, prémios e comissões de forma oculta.