Lesados do BES recebidos por Marcelo... que deixa uma promessa

Ricardo Salgado e os antigos administradores do BES vão mesmo ter de pagar 2,8 milhões de euros de multa aplicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ricardo Salgado e os restantes arguidos tinham recorrido ao Tribunal da Relação de uma decisão originalmente tomada pelo tribunal da concorrência, de Santarém.

Ricardo Salgado terá assim de pagar, à sua parte, 1 milhão de euros.

Entretanto, os lesados do BES que ainda resistem foram esta sexta-feira recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e saíram da audiência que não durou meia hora com a promessa do Presidente de intervir junto do Governo.