Juiz Ivo Rosa anula acusação a três sociedades do Grupo Espírito Santo

O juiz Ivo Rosa anulou a acusação a três sociedades do Grupo Espírito Santo, no megaprocesso sobre a derrocada do império BES/GES.

Estão em causa a Espírito Santo International, a Espírito Santo Resources e a Espírito Santo Tourism.

O magistrado entende que houve uma irregularidade do Ministério Público, uma vez que as três sociedades nunca tiveram advogado constituído no processo, como manda a lei.

A Espírito Santo International era acusada de vários crimes de burla qualificada e de ter lesado clientes do BES e o próprio banco em mais de 2.200 milhões de euros.