PSD vai abster-se na moção de censura da IL ao Governo

O PSD vai abster-se na votação da moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo, avança fonte do partido à SIC Notícias. A decisão foi comunicada por Luís Montenegro aos deputados.

A mesma fonte diz que o PSD opta pela abstenção, porque "não é um partido de protesto" e lembra que a IL só avança para esta moção por estar num momento de "crise existencial". O partido de Cotrim de Figueiredo, que está numa corrida para um novo líder, não apresentou nenhuma moção de censura na anterior legislatura.

À SIC, o PSD lembra que continuará a "sancionar" o Governo, mas que António Costa "deve continuar a governar".

"Se apresentarmos uma moção de censura é porque o PSD defende a queda do Governo, não andamos a brincar às moções de censura", assegurou o líder do partido.

Segundo relatos da reunião, Montenegro frisou que, com esta posição, "o PSD não está nem do lado da inconsequência nem do lado da incompetência".

O repórter Hugo Maduro acompanhou a reunião do grupo parlamentar com o líder do PSD.