"Só a ministra da Agricultura é que não percebe que não tem condições para continuar"

José Gomes Ferreira, da SIC, considera que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, não tem condições para continuar no cargo, após a polémica com a secretária de Estado demissionária, Carla Alves, e o marido. Refere ainda que há uma falta de "ética e transparência" no Governo.

Em direto no Primeiro Jornal, afirmou que, neste momento, Maria do Céu Antunes é um "ativo político negativo". Porquê?

"Se a ex-secretária de Estado da Agricultura antes de tomar posse a informou que tinha um problema fiscal, que estava com contas conjuntas com o marido arrestadas e se a ministra a aceita na sua equipa, está naturalmente fragilizada. Não há outra interpretação. Só a própria é que ainda não percebeu que não tem condições políticas para continuar".

Os constantes casos de polémicas no Governo são uma "ponta do iceberg", considera José Gomes Ferreira, e revelam um "caldo de cultura de promiscuidade, de mistura de negócios privados e vida pública ativa na política".

José Gomes Ferreira salienta ainda que, "por mais que se removam estes casos", o "caldo de falta de transparência e de princípios éticos" continua entre os governantes.