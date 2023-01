"Não há apostas pessoais", Carla Alves "reunia todas as condições", diz ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reafirmou esta sexta-feira que não sabia que Carla Alves tinha contas arrestadas com o marido.

Maria do Céu Antunes explicou ainda que a escolheu para secretária de Estado por ser uma pessoa "muito querida da região" do Norte, mas rejeita que tenha sido uma escolha pessoal.

“[Carla Alves era] uma pessoa muito querida da região, dos seus agricultores, estava no Ministério [da Agricultura] desde 2018, reunia todas as condições. (…) Não há apostas pessoais, há olhar para os currículos e escolher as melhores pessoas para ocupar os melhores lugares."