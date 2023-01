A ministra Maria do Céu Antunes reiterou, esta sexta-feira, que “não sabia” de qualquer envolvimento da ex-secretária de Estado da Agricultura em processos judiciais. Apesar de remeter mais esclarecimentos para a audição na próxima semana no Parlamento, esclareceu desde já que não se tratou de uma aposta pessoal.

“Não sabia que houvesse qualquer processo que arrestasse a engenheira Carla Alves para esta situação. Eu não sabia, repito”, reiterou a ministra da Agricultura, em declarações aos jornalista em Mesão Frio.

Questionado sobre se ficou desapontada pela escolha de Carla Alves, que só foi governante durante cerca de 25 horas, a ministra vincou que “não há apostas pessoais, há olhar para os currículos e escolher as melhores pessoas para ocupar os lugares”.

O que não aconteceu com a ex-secretária de Estado da Agricultura. Ainda assim, Maria do Céu Antunes remeteu mais esclarecimentos para a audição na próxima semana no Parlamento.

“Esclarecimento adicionais darei depois. (…) Não vou antecipar, até por respeito aos deputados”, justificou.

Sobre o sucessor ou sucessora de Carla Alves, confirmou que já terá de responder ao questionário, ontem aprovado em Conselho de Ministros e hoje publicado em Diário da República, prometendo dar a conhecer a escolha “em breve”.