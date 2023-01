“O Governo está coeso, até agora nenhuma das remodelações ou alterações teve a ver com coesão, teve a ver com problemas de natureza diversa. Duas pessoas, infelizmente, adoeceram, houve pessoas que tiveram problemas políticos. Não há um problema de coesão e o essencial tem sido assegurado que é a estabilidade das políticas", reiterou.

E, as palavras do Presidente Marcelo poderão ter contribuído para a instabilidade política? “O primeiro-ministro não comenta as apalavras do Presidente da República. A avaliação política do Presidente da República é uma matéria, outra é o que eu disse na Assembleia da República (…) foi que Carla Alves não foi objeto de nenhuma acusação judicial e quando foi questionada através do meu gabinete aquilo que disse é que era titular de uma conta conjunta e tinha a declarado tudo o que tinha a declarar às Finanças”.

“Ela própria entendeu apresentar a sua demissão. É um caso que está encerrado”, concluiu.

Ainda assim, não está António Costa cansado dos “casos e casinhos” que têm afetado o Executivo. Na reposta, reconheceu que “ninguém gosta de ter problemas na sua organização, eu também não gosto, agora não confundamos o que é essencial, e o essencial são os problemas que atingem os portugueses".

Ministra sabia ou não, eis a questão

Os esclarecimentos do chefe do Governo surgem no dia em que o jornal Público noticiou que, antes da tomada de posse dos oito novos governantes que, recorde-se, teve lugar na última quarta-feira, Clara Alves informou a ministra sobre o processo do marido , designadamente sobre as contas arrestadas que detêm em conjunto.

Reagindo a esta notícia, o gabinete do Ministério da Agricultura e da Alimentação informou, em comunicado enviado às redações, “que a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais”.

Mas a dúvida manteve-se. Várias personalidades pediram a demissão da governante, entre as quais a socialista Ana Gomes, e a Iniciativa Liberal (IL) já disse querer ouvir com urgência Maria do Céu no Parlamento para prestar esclarecimentos sobre o mais recente “caso” no Executivo maioritário em apenas nove meses.