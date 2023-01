Montenegro quer questionário aplicado ao atual Governo, presidente do PS responde

Carlos César, presidente do PS, acusa Luís Montenegro de não ter condições internas no PSD para exigir ao primeiro-ministro que aplique o questionário do mecanismo de escrutínio aos atuais membros do Governo.

Depois de António Costa ter pedido ao PS que seja "mais exigente" nas escolhas para o exercício de lugares públicos, Carlos César veio dizer a Luís Montenegro que este não está em condições de exigir ao primeiro-ministro que aplique o questionário aos atuais ministros e secretários de Estado.

O questionário criado por António Costa, na tentativa de estancar a crise das emissões de governantes, atravessou todas as conversas na comissão nacional do PS. Com os casos que abalaram o Governo a dividir os socialistas.

Sobre o já polémico questionário aprovado em Conselho de Ministros, Carlos César afirma que é um bom contributo.

Futuros governantes vão ter de dar resposta a 36 perguntas

O questionário de verificação prévia a preencher por convidados para ministros ou secretários de Estado tem afinal 36 (e não 34) perguntas, abrange os últimos três anos de atividades e estende-se ao agregado familiar.

As 36 perguntas estão dividas por cinco áreas - atividades atuais e anteriores, impedimentos e conflitos de interesses, situação patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal - e respondem a situações que recentemente levaram a demissões no Governo.